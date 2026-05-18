Im Hintergrund arbeitet Orcel derweil daran, die Beteiligung an der Commerzbank über das Tauschangebot hinaus aufzustocken. Insgesamt könnte sich ‌UniCredit Zugriff auf bis zu 38,9 Prozent an der Commerzbank verschaffen. Sie hat den Bestand an Derivaten (Total Return Swaps) auf Commerzbank-Aktien erhöht, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Für einen Grossteil davon ist zwar ein Barausgleich vorgesehen. Das kann aber in der ‌Regel leicht geändert werden, so dass UniCredit auf diese Weise auch Commerzbank-Aktien erwerben könnte. Dies birgt aber das ​Risiko, dass die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) davon ausgehen, dass UniCredit die Commerzbank faktisch kontrolliert - was ihre Kernkapitalquote abschmelzen lassen würde.