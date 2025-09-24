«Kapital an unsere Aktionärinnen und Aktionäre zurückzugeben, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie zur Wertsteigerung», begründete Orlopp den Rückkauf, mit dem die Bank überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückgibt. Sie bekräftigte, dass die Commerzbank auch für 2025 den kompletten Nettogewinn vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug von Kuponzahlungen auf die AT1-Anleihen ausschütten werde. «Wir sind entschlossen, unseren Investoren auch künftig eine äusserst attraktive Rendite zu bieten. Deshalb planen wir, die Kapitalrückgabe bis 2028 kontinuierlich zu erhöhen», sagte Finanzvorstand Carsten Schmitt.