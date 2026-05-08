Die Commerzbank setzt sich im Abwehrkampf gegen die Übernahme-Ambitionen von UniCredit ehrgeizigere Ziele und ‌will dazu ⁠weitere rund 3000 Arbeitsplätze abbauen. «Unsere Strategie funktioniert - und hat mehr Potenzial als ursprünglich geplant», sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp am Freitag ⁠in Frankfurt. Deutschlands zweitgrösste börsennotierte Bank setzt dabei nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf mehr Effizienz: Zehn Prozent der Arbeit werde in den ‌nächsten Jahren durch Künstliche Intelligenz (KI) überflüssig, die Mitarbeiter könnten anders eingesetzt werden - oder ihre ‌Stellen fielen weg. Weitere 3000 von derzeit rund 38.000 Arbeitsplätzen ​sollen gestrichen werden. Das sei bereits mit dem Betriebsrat vereinbart worden, erklärte die Bank. Dafür nimmt das Institut rund 450 Millionen Euro in die Hand.