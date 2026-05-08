Rückendeckung vom Kanzler

Orlopp kämpft gegen eine Übernahme durch UniCredit, die am Dienstag ein ‌offizielles Tauschangebot an die Commerzbank-Aktionäre vorgelegt hatte. Dieses liegt zwar rechnerisch unter dem Kurs der Commerzbank-Aktie, doch haben sich die Italiener über Aktienoptionen bereits Zugriff auf gut 35 Prozent an der Commerzbank gesichert. Bisher halten sie 26,7 Prozent. Damit hätte Vorstandschef Andrea Orcel ab Anfang 2027 freie Hand, den Anteil weiter aufzustocken und die Commerzbank stärker unter Druck zu setzen. Orlopp riet den Aktionären stillzuhalten: «Wer bei uns investiert bleibt, erhält Wertschöpfungspotenzial und alle Handlungsoptionen.» ​UniCredit versuche, den Wert der Bank herunterzureden, um ihren Aktienkurs zu drücken. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte sich am Donnerstag erneut hinter die Commerzbank gestellt: «Feindliches und aggressives Vorgehen ​lehnen wir entschieden ab. So wird Vertrauen zerstört.»