UniCredit hatte im März ein 35 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot ‌für die Commerzbank vorgelegt, an der sie fast 30 Prozent der Anteile hält. Damit will sie die 30-Prozent-Hürde überspringen, ohne ein Pflichtangebot vorlegen zu müssen. ​Mit der Übernahme einer Kontrollmehrheit rechnet UniCredit aber nach eigenem Bekunden ​nicht. UniCredit-Chef Andrea Orcel will die Commerzbank-Führung ​um Bettina Orlopp damit vielmehr an den Verhandlungstisch zwingen. Die Commerzbank hatte erste Kontakte mit den ‌Italienern eingeräumt, diese hätten aber keine Klarheit gebracht, welche Vorteile das Frankfurter Geldhaus von einer Übernahme haben sollte.