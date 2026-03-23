Die Unicredit, die mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits grösster Aktionär der Commerzbank ist und insgesamt Zugriff auf knapp unter 30 Prozent der Anteile hat, hatte vor einer Woche ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Aktien des Dax -Konzerns angekündigt. Zugleich teilte die Mailänder Grossbank mit, sie erwarte, eine Beteiligung von mehr als 30 Prozent an der Commerzbank zu erreichen, «ohne die Kontrolle zu erlangen». Orcel hatte gesagt, es sei nun «an der Zeit, zu sprechen».