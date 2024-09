Die «FT» berichtete, UniCredit habe zu den Bedenken erwidert, im Falle einer Fusion werde eine «paneuropäisch» Bank mit «vollständig eigenständigen Rechtseinheiten» in allen Märkten entstehen. Bereits bei der in München ansässigen Tochtergesellschaft HypoVereinsbank «werden alle Tagesentscheidungen in Deutschland [...] und nicht in Mailand getroffen», hiess es.