Die Commerzbank setzt sich im Abwehrkampf gegen die Übernahme-Ambitionen von UniCredit ehrgeizigere Ziele und ‌will ⁠dazu weitere rund 3000 Arbeitsplätze abbauen. Bis zum Jahr ⁠2030 sollen die Erträge auf 16,8 (Ziel für 2026: 13,2) Milliarden Euro ‌steigen, der Nettogewinn soll dann bei 5,9 ‌Milliarden Euro liegen, wie ​die Bank am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (RoTE) will Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp damit auf rund 21 (2026: 12) Prozent verbessern und verspricht, den Nettogewinn vor ‌Restrukturierungskosten ganz an die Aktionäre auszuschütten. Der geplante Stellenabbau werde zunächst rund 450 Millionen Euro an Kosten verursachen, hiess ​es in einer Präsentation.

«Wir wachsen stärker als geplant, ​und unsere neuen Ziele ​bis 2030 spiegeln das wider – ehrgeizig und gleichzeitig verlässlich in der Umsetzung. ‌Daran muss sich jede Alternative messen lassen», sagte Orlopp. Auch für das laufende Jahr hat sich die Bank mehr ​vorgenommen ​als bisher. Der Nettogewinn ⁠nach Anteilen Dritter soll auf mindestens ​3,4 Milliarden Euro steigen, ⁠das sind rund 200 Millionen mehr als bisher ‌erwartet. Im ersten Quartal übertraf die Commerzbank mit einem Nettogewinn von 913 (Vorjahr: 834) Millionen Euro ‌die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit ​868 Millionen gerechnet hatten.

(Reuters)