Die Commerzbank ist zu neuen Gesprächen mit ihrem Grossaktionär Unicredit bereit. «Über ‌die ⁠kommenden Wochen und Monate werden Commerzbank und Unicredit ⁠Gespräche führen, um Schritt für Schritt festzulegen, wie wir ‌weitermachen», sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp in ‌einem Interview im Intranet ​der Commerzbank, aus dem das «Handelsblatt» am Freitag zitierte. Dies wolle das Geldhaus «im Schulterschluss mit dem Aufsichtsrat sowie den Arbeitnehmervertretern und im engen Austausch ‌mit der Bundesregierung tun». Sie gehe davon aus, dass die Italiener, die sich bereits fast die ​Hälfte der Commerzbank-Anteile gesichert haben, zu ​einem konstruktiven Dialog bereit ​seien.