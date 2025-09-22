«Wenn Sie Produkte kaufen, die speziell für KI oder Rechenzentren entwickelt wurden, ist alles, was sich auf dieser geradlinigen Entwicklung befindet, ein warnendes Beispiel», sagte Forrest. Der KI-Hype habe auch das Interesse an anderen, eher ruhigen Bereichen des Aktienmarktes geweckt. Der Stromproduzent Vistra ist in diesem Jahr um 53 Prozent gestiegen, nachdem er 2024 um 258 Prozent und 2023 um 66 Prozent gestiegen war. Und der Chiphersteller Broadcom hat jetzt einen Marktwert von 1,6 Billionen Dollar, nachdem er in diesem Jahr um 49 Prozent und 2024 und 2023 jeweils um rund 100 Prozent gestiegen ist.