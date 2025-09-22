Nach Jahren des Höhenflugs aufgrund der Hoffnung auf eine Hightech-Zukunft mit künstlicher Intelligenz ist der neueste Trend an der Börse nun ein altmodischer. Seagate Technology, Hersteller von Computerfestplatten, ist in diesem Jahr mit einem Anstieg von 156 Prozent die Aktie mit der besten Performance im S&P 500 Index. Konkurrent Western Digital belegt mit einem Plus von 137 Prozent den dritten Platz. Und Micron Technology, der grösste Hersteller von Speicherchips in den USA, belegt nach einer Rekordgewinnserie von 12 Sitzungen den fünften Platz und konnte seinen Anstieg bis 2025 auf 93 Prozent steigern.
Für Bullen zeigt die wilde Rallye einer Reihe normalerweise ruhiger Unternehmen (die gegründet wurden, bevor Mark Zuckerberg und Sam Altman überhaupt geboren waren), wie die ungebrochene Nachfrage nach KI-Computerausrüstung einem breiten Spektrum von Unternehmen zugutekommt. Für Pessimisten ist dies jedoch das jüngste Zeichen dafür, dass die Börse von einer Blase verschluckt wurde, die zum Platzen verurteilt ist.
«Dieses Verhalten sieht man in einer Blasenphase», sagte Michael O’Rourke, Chef-Marktstratege bei Jonestrading, der während der Dotcom-Ära als Händler tätig war. «Wenn die Leute anfangen, nach diesen sekundären und tertiären Trades zu suchen, weil die Führungsgruppe so teuer geworden ist, bedeutet das für mich, dass man sich in einem sehr späten Stadium des Zyklus befindet.»
Fast drei Jahre, nachdem das Debüt von ChatGPT einen KI-Hype auslöste, fliessen weiterhin Investitionen in die Infrastruktur zur Unterstützung der Technologie. Grosse Technologieunternehmen wie Microsoft und Alphabet geben jährlich Dutzende Milliarden Dollar für Dinge wie Halbleiter, Netzwerkausrüstung und Strom aus, um Rechenzentren zu betreiben, in denen grosse Sprachmodelle trainiert und KI-Workloads ausgeführt werden. Diese Ausgaben haben den Aufstieg von Chipherstellern wie Nvidia und Taiwan Semiconductor Manufacturing befeuert, deren Marktwert mittlerweile Billionen von Dollar beträgt, und die Aufmerksamkeit von Investoren weltweit auf sich gezogen.
Seagate und Western Digital gehören jedoch zu den weniger attraktiven Unternehmen, die von der KI-Euphorie erfasst wurden. Die Ursprünge von Festplattenlaufwerken reichen bis in die 1950er Jahre zurück, als sie fünf Megabyte Daten speicherten und über 900 Kilogramm wogen. Heute verfügen Personalcomputer über Festplatten mit bis zu zwei Terabyte Speicherkapazität, die höchstens 700 Gramm wiegen.
Die Unternehmen, die diese Festplatten herstellen, konzentrieren sich auf die Entwicklung von Speicherlösungen, die für das Training grosser Sprachmodelle, für das riesige Datenmengen benötigt werden, unverzichtbar geworden sind. Dasselbe gilt für Speicherchips. Auch Micron, dessen DRAM-Speicher mit hoher Bandbreite ein integraler Bestandteil von KI-Computing ist, stösst beim durchschnittlichen Anleger auf wenig Begeisterung.
«Ich höre, wie die Leute glasige Augen bekommen, wenn ich am Telefon über sie spreche», sagt Kim Forrest, Gründer von Bokeh Capital Partners. «Sie wollen über fliegende Autos und Hunderoboter reden.»
«KI ist derzeit überbewertet»
Forrest, ein ehemaliger Softwareentwickler, der zwei Jahrzehnte lang Geld verwaltet hat, ist Eigentümer von Micron wegen seiner Wettbewerbsvorteile auf dem Speichermarkt. Generell sei KI jedoch derzeit überbewertet, und wie beim Internet werde die Entwicklung der Anwendungsfälle dieser Technologie viel länger dauern als erwartet, sagte sie.
«Wenn Sie Produkte kaufen, die speziell für KI oder Rechenzentren entwickelt wurden, ist alles, was sich auf dieser geradlinigen Entwicklung befindet, ein warnendes Beispiel», sagte Forrest. Der KI-Hype habe auch das Interesse an anderen, eher ruhigen Bereichen des Aktienmarktes geweckt. Der Stromproduzent Vistra ist in diesem Jahr um 53 Prozent gestiegen, nachdem er 2024 um 258 Prozent und 2023 um 66 Prozent gestiegen war. Und der Chiphersteller Broadcom hat jetzt einen Marktwert von 1,6 Billionen Dollar, nachdem er in diesem Jahr um 49 Prozent und 2024 und 2023 jeweils um rund 100 Prozent gestiegen ist.
Und der Hersteller digitaler Speichermedien und -speicher, Sandisk, hat in diesem Monat eine wilde Fahrt hingelegt und ist seit dem 2. September um mehr als 100 Prozent gestiegen. Unterdessen ist Oracle, Hersteller von Legacy-Software, der vor allem für sein langsam wachsendes Datenbankgeschäft bekannt ist, dank der Nachfrage nach Cloud-Computing-Diensten nun das zehntwertvollste Unternehmen im S&P 500. Der Kurssprung der Aktie um 36 Prozent am Tag nach der Ergebnismitteilung vom 9. September trieb die Bewertung des Unternehmens auf den höchsten Stand seit der Dotcom-Ära und löste weitere Blasendebatten aus.
Seagate, Western Digital und Micron hingegen gehören aufgrund ihrer zyklischen Natur und ihrer relativ geringen Anhängerschaft in der Investment-Community üblicherweise zu den günstigsten Aktien im S&P 500. Alle drei sind derzeit profitabel, haben aber in den letzten drei Jahren auf jährlicher GAAP-Basis Verluste gemacht.
Anfang 2025 lag der Kurs von Western Digital bei weniger als dem Sechsfachen des geschätzten Gewinns, während Seagate und Micron beim Zehnfachen notierten. Obwohl ihre Bewertungen seitdem sprunghaft angestiegen sind, werden alle drei Aktien mit einem Abschlag gegenüber dem S&P 500 gehandelt, der mit dem 23-Fachen des für die nächsten 12 Monate prognostizierten Gewinns bewertet wird.
Seagate, das teuerste der drei Unternehmen mit einer Bewertung vom 20-Fachen des geschätzten Gewinns, ist angesichts der guten Nachfrageaussichten für seine Produkte immer noch sehr attraktiv, sagt Benchmark-Analyst Mark Miller. Er erhöhte sein Kursziel für die Aktie auf ein Wall-Street-Hoch von 250 Dollar.
