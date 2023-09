Der Zulieferer Continental nutzt eine von Google entwickelte Technologie, um mittels künstlicher Intelligenz Informationen während der Fahrt abzurufen. Fahrer könnten per Sprachbefehl Fragen zu Sehenswürdigkeiten stellen, sich Restaurants und Hotels empfehlen lassen oder Ziele ins Navigationssystem eingeben, erläuterte ein Sprecher. Das System, das der Dax-Konzern aus Hannover am Montag anlässlich der Automesse IAA Mobility in München zeigte, sei vergleichbar mit Funktionen des von OpenAI entwickelten Computerprogramms ChatGPT und werde in den Zentralrechner des Autos integriert.