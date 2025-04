Continental will sich nach der Abspaltung der Autozulieferung auch vom Geschäftsfeld Contitech trennen. Für die Kunststoff- und Kautschuksparte sei ein Verkauf derzeit die wahrscheinlichste Option, erklärte Continental am Dienstag. Der Vollzug ist für 2026 geplant. Continental habe in den vergangenen 30 Jahren durch Zukäufe und Wachstum drei starke Unternehmensbereiche geformt.