Sogenannte Neocloud-Anbieter wie CoreWeave und der Konkurrent Nebius, die anderen Technologieunternehmen Hardware und Cloud-Kapazitäten zur Verfügung stellen, verzeichnen ​durch ​die massiven KI-Investitionen der ⁠Branche eine rasant steigende Nachfrage. ​CoreWeave profitiert dabei ⁠von engen Beziehungen zu Nvidia und hat sich ‌als wichtiger Anbieter von dessen KI-Chips etabliert. Zu den Kunden zählen unter anderem Meta ‌und das KI-Start-Up Anthropic, der Entwickler von ​Claude.