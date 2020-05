12:40

In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 51 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt, etwas mehr als am Vortag. Am Dienstag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nur 28 zusätzliche Fälle gemeldet, am Montag waren es noch 76 gewesen.

Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Mittwoch 30’060 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen betrug nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwochmittag 1789.

Das BAG gab die Zahl der Todesopfer mit 1505 an. Das Bundesamt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Mittwochmorgen übermittelt hatten

11:45

Grossbritannien hat laut der Zeitung "The Times" einen Drei-Stufen-Plan zur Lockerung der Corona-Schutzmassnahmen erstellt. Demnach sollen zuerst kleine Geschäfte öffnen und im Freien angesiedelte Arbeitsstellen wieder loslegen dürfen.

Anschliessend seien große Einkaufszentren an der Reihe. Kneipen, Restaurants, Hotels und Freizeiteinrichtungen seien als letztes dran. Es wird damit gerechnet, dass Premierminister Boris Johnson am Sonntag einen Plan für einen "Exit aus dem Lockdown" vorlegt.

11:15

Schwedens “relativ sanfte Lockdown-Strategie” wird laut einer Analyse den ökonomischen Schaden im Land in Grenzen halten. Vor allem im Vergleich zu anderen nordeuropäischen Staaten werde das Land deutlich besser abschneiden, sagen Analysten des schwedischen Investmenthauses SEB.

Sweden’s "relatively gentle" lockdown strategy will limit the downturn in its economy, according to SEB bank https://t.co/dD9QuVdJXO

10:45

Russland meldet den vierten Tag in Folge mehr als 10?000 neue Infektionen mit dem Coronavirus. In den vergangenen 24 Stunden sei die Zahl der Corona-Fälle um 10'559 auf 165'929 gestiegen, teilt das Coronavirus-Krisenreaktionszentrum des Landes mit. Die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 wuchs um 86 auf 1537.

09:10

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte sagt der Zeitung "Il Fatto Quotidiano", er sei zuversichtlich, dass seine Mitbürger diesen Sommer Urlaub machen könnten. Er sei hoffnungsvoll, dass man die Covid-19-Kurve unter Kontrolle halten werde. Conte kündigt an, dass das neue Konjunkturpaket im Volumen von etwa 55 Milliarden Euro bis Ende der Woche genehmigt werde.

05:45

In Deutschland ist die Zahl der festgestellten Infektionen um 947 auf 164'807 gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle legt um 165 auf 6996 zu. Für die vergangenen fünf Tage waren Rückgänge gemeldet worden.

03:15

China meldet zwei neue Coronavirus-Fälle und keine weiteren Todesfälle infolge des Coronavirus. Wie Daten der nationalen Gesundheitsbehörde zeigen, handelt es sich bei den beiden neuen Fällen um sogenannte "importierte Fälle", an denen Reisende aus Übersee beteiligt sind. Chinas Gesamtzahl der Infektionen liegt nun nach offiziellen Angaben bei 82'883, die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 4633.

02:01

Ohne Gesichtsmaske besucht US-Präsident Donald Trump die medizinische Maskenfabrik Honeywell in Phoenix, Arizona. Auf Trumps Tour durch die Produktionshallen ist ein Schild zu sehen, auf dem steht "Achtung: Gesichtsmaske in diesem Bereich erforderlich, Danke!" Im Gegensatz zu den Arbeitern trägt auch Honeywell-Chef Darius Adamczyk wie Trump keine Maske.

I can think of no better metaphor for this presidency than Donald Trump not wearing a face mask to a face mask factory while the song “Live and Let Die” blares in the background. pic.twitter.com/mJzU1HW7HA

Trump betont in seiner Rede vor Ort die Notwendigkeit einer schnellen Wiedereröffnung der US-Wirtschaft - trotz des Virus. "Werden einige Menschen von dem Virus betroffen sein? Ja. Werden einige Menschen schwer betroffen sein? Ja. Aber wir müssen unser Land öffnen, und wir müssen es bald öffnen."

"We have a great country, we can't keep it closed"

President Trump says the U.S. must reopen, even if more Americans get sick and die https://t.co/373JHe66Xd pic.twitter.com/yP4eMpGhuN

— Bloomberg (@business) May 6, 2020