09:05

Jetzt schliesst auch Schweden erste Restaurants. Wegen Verstosses gegen die Abstandsregeln gegen die Ausbreitung des Coronavirus sind in Stockholm fünf erste Restaurants geschlossen worden.

Trotz vorheriger Inspektionen und der Möglichkeit zur Korrektur hätten viele Lokalbetreiber die Vorschriften und Empfehlungen der schwedischen Gesundheitsbehörde zum Kampf gegen die Corona-Verbreitung nicht erfüllt, teilte die Region Stockholm am Sonntagabend mit.

Die Schliessungen hätten vor allem mit dem Gedränge sowohl im Lokal als auch davor zu tun. Die Lage im Gesundheitswesen sei extrem angespannt, weshalb die Ausbreitung des Coronavirus abgebremst werden müsse.

Schweden gilt in der Corona-Krise als das Land, welches einen Sonderweg geht. Anders als die Mehrheit der europäischen Länder verzichtet Schweden auf Kontaktverbote und Ladenschliessungen.

+++

06:30

In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) binnen eines Tages um 1018 auf 155'193 gestiegen. Zudem seien weitere 110 Menschen gestorben, insgesamt liege die Totenzahl damit bei 5750. Etwa 114'500 an Covid-19 Erkrankte seien inzwischen genesen, das sei ein Plus von ungefähr 2500 im Vergleich zum Vortag.

+++

+++

05:35

China meldet drei neue bestätigte Coronavirus-Fälle, gegenüber 11 am Vortag. Es seien keine weiteren Todesfälle eingetreten, wie die Gesundheitsbehörde des Landes mitteilt. Nach offiziellen Angaben sind zwei der drei neuen Infektionen bei Rückreisenden aufgetreten, der dritte Fall ereignete sich durch lokale Ansteckung in der nordöstlichen Grenzprovinz Heilongjiang.

Festland-China bestätigt damit insgesamt 82'830 Fälle. Bis Ende April hat das Virus in dem Land insgesamt 4633 Menschen getötet, darunter ein weiterer Todesfall in Peking, der bislang nicht in der Statistik erfasst war.

+++

+++

01:00

Die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) melden 928'619 Fälle von neuem Coronavirus - ein Anstieg von 32'853 Fällen gegenüber dem Vortag. Die Zahl der Todesfälle sei um 2020 auf 52.459 gestiegen.

(cash/AWP/SDA/Reuters/Bloomberg)