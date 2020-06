10:15

Schweden ist eines der am härtesten betroffenen europäischen Länder in der Coronavirus-Pandemie. Der schwedische TV-Senders SVT berichtet weisst nun auf eine Statistik hin, laut der sich in über 40 schwedischen Altersheimen die Sterblichkeitsrate zwischen Mitte März und Ende Mai im Vergleich mit den Vorjahren verdoppelt habe. Betroffen seien vor allem Einrichtungen in den Grossstädten Stockholm und Göteborg.

Die Gründe sind offenbar nicht eindeutig auszumachen. Von Verantwortlichen wurden aber mangelnde Corona-Tests genannt sowie die Möglichkeit, dass Mitarbeitende möglicherweise wegen mangelnder Kenntnis über Virus-Symptome krank zur Arbeit gingen.

Zudem sieht der TV-Bericht die Arbeit mehrerer Behörden kritisch: So soll die für Arbeitssicherheit zuständige Stelle Druck nachgegeben haben und keine Maskenpflicht erlassen haben - trotz Mahnungen von Experten.

05:45

In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infizierten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 601 auf 189.135 gestiegen. Elf weitere Menschen seien gestorben, insgesamt liege die Zahl der Corona-Toten damit bei 8883.

02:15

Der Pharmakonzern Novartis stoppt seine klinische Studie mit dem Malariamittel Hydroxychloroquine zur Behandlung der vom Coronavirus ausgelösten Erkrankung. Grund sei ein Mangel an Teilnehmern, teilt das Unternehmen mit. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte die Studie im April genehmigt.

An den Tests sollten rund 440 mit dem Erreger infizierte, ins Spital eingelieferte Patienten teilnehmen. Am Montag zog die FDA allerdings ihre Notfall-Genehmigung für den Einsatz des Malariamittels zurück. Auf Basis neuer Studien könne man nicht länger davon ausgehen, dass das oral verabreichte Mittel bei der Lungenerkrankung wirke, teilte die FDA mit.

01:00

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter rasant aus. Das Gesundheitsministerium meldet 54.771 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 1,032 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 1206 auf 48.954 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle aus.

00:30

Die Zahl der Infektionen in den USA ist nach Angaben der Zentren für Seuchenkontrolle (CDC) um 23.138 auf 2,178 Millionen gestiegen. Zudem seien 733 weitere Todesfälle und damit insgesamt 118.365 verzeichnet worden.

