12:10

In Spanien sind die Zahlen bei den Coronavirus-Infizierten und den Todesopfern wieder leicht gestiegen. Binnen 24 Stunden verstarben 440 Covid-19-Patienten, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Damit sind es nun insgesamt 22'157. Am Mittwoch waren 435 neue Todesfälle gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Infektionen legt um 4635 auf 213'024 zu und damit ebenfalls etwas mehr als am Vortag.

Die Zahlen liegen aber immer noch deutlich unter den Höchstwerten der vergangenen Wochen. Zuletzt hatte es einen Abwärtstrend gegeben. Das von dem Virus besonders hart getroffene Land strebt eine Lockerung der strikten Alltagsbeschränkungen ab der zweiten Mai-Hälfte an.

+++

11:30

In Deutschland sind bis Donnerstagvormittag mehr als 147'500 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag: mehr als 144'800 Infektionen). Mindestens 5023 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag: 4745). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

+++

11:05

Frankreich will bei einer Lockerung der Coronavirus-Schutzmaßnahmen Mitte Mai auch die Öffnung aller Einzelhandelsgeschäfte erlauben. "Wir wollen, dass alle Einzelhändler aus Gründen der Fairness am 11. Mai auf die gleiche Weise öffnen können", sagt Finanzminister Bruno Le Maire bei Radio France Info. Es bleibe aber abzuwarten, ob dies landesweit oder nur regional möglich sei. Restaurants, Bars und Cafés sollten aber noch geschlossen bleiben.

Le #11mai, la reprise du travail pourrait suivre des principes clairs

1⃣Sécurité sanitaire totale

2⃣Simplicité du retour : protocole de déconfinement national et guides métier par métier

3⃣Equité: nous proposons que tous les commerces rouvrent sauf bars et restaurants @franceinfo — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 23, 2020

+++

10:10

Mehr als 2,62 Millionen Menschen sind nach einer Reuters-Zählung inzwischen nachweislich weltweit mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 183'761 Menschen starben bislang an den Folgen der Atemwegserkrankung Covid-19.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/9gStcN6dEl — Reuters (@Reuters) April 23, 2020

+++

09:45

Russland meldet den dritten Tag in Folge eine Abschwächung bei den Neuinfektionen. Die Zahl der Coronavirus-Ansteckungen stieg binnen 24 Stunden um 4774 auf 62'773, wie die Behörden mitteilen. Am Mittwoch seien es noch 5236 Neuinfektionen gewesen. Die Zahl der Todesfälle klettert um 42 auf 555.

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch

+++

09:15

"Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie", sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag. Die Bevölkerung werde sich noch lange mit dem Virus und den Einschränkungen im öffentlichen Leben arrangieren müssen. Für die Demokratie seien die Einschränkungen "eine Zumutung". Die entsprechenden Entscheidungen seien ihr nicht leicht gefallen, aber notwendig.

Die Bundeskanzlerin sagt, sie trage die Beschlüsse von Bund und Ländern zu ersten Lockerungen der Auflagen vorbehaltlos mit. Sie betont aber zugleich: "Ihre Umsetzung bislang bereitet mir Sorge." Das Vorgehen wirke mitunter "sehr forsch, um nicht zu sagen, zu forsch".

156. Sitzung des Deutschen #Bundestag​es, u.a. mit #Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel & Debatten zu Maßnahmen gegen die #Corona-Pandemie https://t.co/GoVOZ4H4l6 — phoenix (@phoenix_de) April 23, 2020

+++

06:50

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die Zahl der Infizierten um 2352 auf 14'8046. Das Institut meldet 215 neue Todesfälle. Damit sind insgesamt 5094 Menschen Covid-19 erlegen.

+++

03:50

China bestätigt zehn neue Coronavirus-Fälle, Tags zuvor waren 30 gemeldet worden. Die Nationale Gesundheitskommission teilt mit, sechs der neuen COVID-19-Fälle würden von eingereisten Bürgern stammen, gegenüber 23 einen Tag zuvor.

Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle für das chinesische Festland liegt demnach nach offiziellen Angaben bei 82'798. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet, so dass die Zahl unverändert bei 4632 liegt.

(cash/AWP/SDA/Reuters/Bloomberg)