Seit dem Wahlsieg von Donald Trump gegenüber Joe Biden im vergangenen November hat sich der Bitcoin-Kurs auf 125’000 Dollar bis Anfang Oktober nahezu verdoppelt. In diesem Jahr betragen die Gewinne rund 24 Prozent. Die Volatilität bleibt jedoch ein Vielfaches jener von Aktien. Besonders in fallenden Märkten und oft Hand in Hand mit Verlusten bei Tech-Aktien verliert Bitcoin überdurchschnittlich stark. Zwischen Februar und April sowie im Oktober blieb die Performance hinter dem S&P 500 zurück.