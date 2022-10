Die Grossbank hatte den Verkauf der Allfunds-Beteiligung 8,6 Prozent an institutionelle Investoren am Vorabend angekündigt. In dem beschleunigen Bookbuilding-Verfahren wurden die rund 53,9 Millionen Allfunds-Aktien der Credit Suisse zu einem Preis von 6,195 Euro pro Aktie verkauft, wie einer Mitteilung der Credit Suisse vom Freitagmorgen zu entnehmen ist. Der Abschluss der Transaktion werde für den kommenden Dienstag erwartet. Die Grossbank verfüge danach über keine Allfunds-Aktien mehr.