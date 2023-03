Die Aktie der Credit Suisse fällt am Montag bis 15 Prozent auf bloss noch 2,12 Franken. So wenig kostete die CS-Aktie noch nie. Die Marktkapitalisierung der Credit Suisse beträgt derzeit noch etwas über 9 Milliarden Franken. Die Aktie konnte im Morgenhandel laut den Intraday-Charts dreimal für einige Minuten nicht mehr gekauft oder verkauft werden. Das sogenannte "Stop Trading" tritt an der Schweizer Börse SIX dann ein, wenn der Aktienkurs zu schnell vom Referenzkurs abweicht.