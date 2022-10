Der neue Finanzchef der Credit Suisse bekam keine lange Schonzeit. Gleich am ersten Arbeitstag erlebte Dixit Joshi eine wilde Achterbahnfahrt an der Börse. Seine Erfahrung bei der Deutschen Bank könnte ihm nun helfen. Die Aktien der Credit Suisse stürzten am Montag nach fieberhaften Spekulationen über ihre finanzielle Gesundheit um 12 Prozent auf ein Allzeittief ab, nur um am späten Nachmittag fast alle Verluste wieder aufzuholen. An den Kreditmärkten büsste das Geldhaus Vertrauen ein wie einst die Bankbranche in der Finanzkrise.