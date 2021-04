Der neue Credit Suisse-Verwaltungsratspräsident António Horta-Osório hat am Freitag an der Generalversammlung CEO Thomas Gottstein sein Vertrauen ausgesprochen. Er kündigte gleichzeitig eine Überprüfung der Strategie nach den jüngsten Rückschlagen der Bank an.

Die Bank benötige eine Kultur mit einem Fokus auf Risikomanagement, welche die richtigen Anreize setze und auf persönliche Verantwortung fokussiere, sagte Horta-Osório in einer kurzen Ansprache nach seiner Wahl an die CS-Spitze. Vor der Bank liege eine schwierige Zeit und harte Entscheidungen: "Niemand kann Wunder erwarten."

Horta-Osório war zuvor von den CS-Aktionären mit 96,5 Prozent der Stimmen in sein neues Amt gewählt worden. Er akzeptiere die Herausforderung "mit Demut" erklärte der Portugiese, der zuvor die britische Grossbank Lloyds als CEO geleitet hatte.

(AWP)