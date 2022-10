Der "Chart des Grauens" von Zur Rose ist relativ jung. Der Kursverfall der Onlineapotheke mit Sitz in Frauenfeld ist aber nicht minder beeindruckend: Von rund 510 Franken noch im Februar 2021 bis 27,60 Franken in der letzten Woche. Das entspricht einem Rückgang von 94 Prozent. Es sind Ausmasse einer Credit Suisse oder Kudelski also, erreicht indes bloss in einem Zeitraum von nur 18 Monaten.