Zuletzt hat die Credit Suisse ihre 8,6%-schwere Beteiligung an der Fondsplattform Allfunds für 334 Millionen Euro verkauft. Geplant ist auch der Verkauf des Hotels Savoy in Zürich. Das aus den Verkäufen gelöste Geld dürfte ihr beim geplanten strategischen Umbau zugutekommen. Darüber will die Bank am kommenden Donnerstag die Öffentlichkeit informieren.