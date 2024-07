Die Zahl der Frauen in Spitzenpositionen bei Vermögensverwaltern für Superreiche steigt weiter an: Das GVO Advisory Management der milliardenschweren Opel- Familie hat kürzlich Marina Nitsa Viergutz als Managing Director für Beteiligungen und Susanne Reinhard als Group General Counsel eingestellt, wie das Unternehmen mit Sitz in Zug in der Schweiz auf LinkedIn mitteilte.