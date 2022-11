Der Dax-Konzern hatte bereits Ende Oktober vorläufige Zahlen veröffentlicht und nach dem Gewinnsprung im dritten Quartal auf 1,27 Milliarden Euro die Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben. Bei einem Umsatz von 50 bis 52 Milliarden Euro werde das operative Konzernergebnis 2022 leicht steigen im Vergleich zu 3,35 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das entspricht einem Plus zwischen fünf und 15 Prozent. Höhere Verkaufspreise und ein starkes Geschäft mit Ersatzteilen und Services, vor allem bei der europäischen Nutzfahrzeugmarke Mercedes-Benz, kurbelten den Gewinn an. Während das Geschäft in Europa und Nordamerika brummte und auch die Bussparte zulegte, schrumpfte in Asien das Ergebnis trotz mehr Absatz und Umsatz. Im dritten Quartal verkaufte Daimler Truck mit 135'000 Fahrzeugen gut ein Viertel mehr. Der Umsatz sprang um 47 Prozent auf 13,5 Milliarden Euro. Die Rendite legte um vier Prozentpunkte auf 9,4 Prozent zu.