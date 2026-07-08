⁠Insgesamt setzte Daimler Truck nach Angaben ⁠vom Mittwoch weltweit 86.707 Fahrzeuge ab, das sind ‌acht Prozent mehr als im ‌Vorjahr. Besser lief ​das Geschäft mit Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz, das um zehn Prozent auf knapp 39.000 Lkw anzog. In Nordamerika, wo Daimler ‌Truck mit der Marke Freightliner vertreten ist, wurden mit knapp 42.000 Fahrzeugen acht Prozent ​mehr verkauft als vor Jahresfrist. ​Das reichte allerdings nicht, ​um den Absatzrückgang des Jahresauftakts wettzumachen.