⁠Insgesamt setzte Daimler Truck nach Angaben ⁠vom Mittwoch weltweit 86.707 Fahrzeuge ab, das sind ‌acht Prozent mehr als im ‌Vorjahr. Besser lief ​das Geschäft mit Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz, das um zehn Prozent auf knapp 39.000 Lkw anzog. In Nordamerika, wo Daimler ‌Truck mit der Marke Freightliner vertreten ist, wurden mit knapp 42.000 Fahrzeugen acht Prozent ​mehr verkauft als vor Jahresfrist. ​Das reichte allerdings nicht, ​um den Absatzrückgang des Jahresauftakts wettzumachen.

Für das gesamte ‌erste Halbjahr bleibt immer noch ein Absatzrückgang um ein Prozent auf weltweit 155.556 ​Fahrzeuge. Insbesondere ​zu Jahresbeginn machte ⁠Daimler Truck die Schwäche des ​US-Marktes zu ⁠schaffen. Daimler Truck leidet direkt unter den ‌Einfuhrzöllen der USA gegenüber Mexiko, wo Fahrzeuge der Marke Freightliner gebaut ‌werden. 

(Reuters)