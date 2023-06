Die Pipeline des Pharmaunternehmens entwickle sich in die richtige Richtung, schreibt Analyst Stefan Schneider. Die jüngsten Daten zum Krebsmedikament Kisqali sind zwar nicht so gut wie von ihm erhofft ausgefallen, gleichwohl sieht er nach Gesprächen an der ASCO-Konferenz mit Experten und Ärzten eine grosse Zustimmung für das Medikament. Seine risikobereinigten Spitzenumsätze für Kisqali beziffert er auf 2,6 Milliarden US-Dollar.