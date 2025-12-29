Das Geschäft verlief laut Händlern in sehr ruhigen Bahnen. Die Umsätze seien unterdurchschnittlich und die Kursentwicklung unregelmässig gewesen. Impulse aus dem In- und Ausland blieben sehr dünn gesät. Für Kursaufschläge - und dies auch nur punktuell - habe allenfalls das zum Jahrsende übliche Window Dressing gesorgt, auch wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer die Bücher wohl schon geschlossen haben dürfte. Kaum Spuren hinterliessen die anhaltenden geopolitischen Krisenherde etwa in Taiwan, in dessen Nähe China ein grössere Militärmanöver aufgegleist hat.