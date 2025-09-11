Diese Deals trugen dazu bei, die verbleibenden Leistungsverpflichtungen - ein Mass für die Buchungen - zum Ende des ersten Geschäftsquartals auf 455 Milliarden Dollar zu erhöhen, teilte Oracle am Dienstag mit. Das ist mehr als viermal so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Laut Bloomberg Intelligence ist es auch etwa viermal so hoch wie der Auftragsbestand von Google, was darauf hindeutet, dass Oracles Cloud-Wachstumsrate diejenige von Google übertreffen wird.