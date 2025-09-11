Die Oracle-Aktie legte am Mittwoch in New York um 36 Prozent zu und erreichte damit eine Marktbewertung von rund 933 Milliarden US-Dollar. Durch die Rally wurde Mitbegründer Larry Ellison vorübergehend zum reichsten Menschen der Welt; der Tech-Magnat überholte für wenige Stunden Elon Musk.
Bloomberg berichtete zuvor, dass Oracle einen Vertrag mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI über die Bereitstellung von 4,5 Gigawatt Rechenzentrumskapazität unterzeichnet hat. Damit entwickelt sich Oracle zu einem wichtigen Anbieter von KI-Rechenkapazitäten im Wettbewerb mit den Cloud-Marktführern Amazon, Microsoft und Alphabet. Der Vertrag soll einen Wert von 300 Milliarden Dollar über fünf Jahre haben. Zu den wichtigsten Cloud-Kunden von Oracle zählen auch Nvidia und TikTok von ByteDance.
Diese Deals trugen dazu bei, die verbleibenden Leistungsverpflichtungen - ein Mass für die Buchungen - zum Ende des ersten Geschäftsquartals auf 455 Milliarden Dollar zu erhöhen, teilte Oracle am Dienstag mit. Das ist mehr als viermal so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Laut Bloomberg Intelligence ist es auch etwa viermal so hoch wie der Auftragsbestand von Google, was darauf hindeutet, dass Oracles Cloud-Wachstumsrate diejenige von Google übertreffen wird.
«Es war ein erstaunliches Quartal, und die Nachfrage nach Oracle Cloud-Infrastruktur steigt weiter», sagte Oracle-CEO Safra Catz. Das Unternehmen unterzeichnete im Quartal vier Multimilliarden-Dollar-Verträge mit drei verschiedenen Kunden und erwartet, in den kommenden Monaten mehrere weitere Kunden zu gewinnen. Dadurch steigen die verbleibenden Leistungsverpflichtungen auf einen Wert von über 500 Milliarden Dollar.
Jüngste und zukünftige Buchungen werden in den kommenden Jahren zu einem schnell wachsenden Cloud-Infrastrukturgeschäft führen, sagte Catz. Diese Einheit werde in diesem Geschäftsjahr um 77 Prozent auf 18 Milliarden US-Dollar zulegen und weiterhin rasant wachsen. Bis zum Geschäftsjahr, das im Mai 2030 endet, werde der Technologiekonzern aus Austin in Texas einen Jahresumsatz von 144 Milliarden US-Dollar erreichen, sagte sie.
«Wir stehen alle unter Schock, und zwar auf eine sehr, sehr gute Art und Weise», sagte Brad Zelnick, Analyst bei der Deutschen Bank, während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen von Oracle. «Es gibt keinen besseren Beweis für einen grundlegenden Wandel in der Computerbranche als diese Ergebnisse, die Sie gerade vorgelegt haben.»
Höhenflug der Aktie hält an
Die Oracle-Aktie befand sich bereits vor den jüngsten Finanzergebnissen im Höhenflug. Bis zum Handelsschluss am Dienstag legte sie in diesem Jahr um 45 Prozent zu, das Vierfache des Anstiegs des S&P 500. Der Kursanstieg am Mittwoch beflügelte auch andere KI-Aktien, darunter Nvidia, das um 3,8 Prozent zulegte. In Asien erholten sich die Nvidia-Zulieferer in Japan und Südkorea: Advantest legte um mehr als 3 Prozent zu, SK Hynix um 5,6 Prozent.
Die Prognose von Oracle unterstreicht die Notwendigkeit für globale KI-Entwickler, ihre Investitionen weiter zu beschleunigen. OpenAI, ein Oracle-Kunde, schätzt, dass im Laufe der Zeit Billionen von Dollar für die Infrastruktur benötigt werden, die für die Entwicklung und den Betrieb seiner Dienste erforderlich ist.
Grosse US-Unternehmen haben in den letzten Tagen Investoren Anlass zu Optimismus hinsichtlich des Tempos und der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen gegeben. Letzte Woche gab Broadcom bekannt, einen wichtigen Neukunden in diesem Bereich gewonnen zu haben - später von mit der Angelegenheit vertrauten Personen als OpenAI identifiziert - und überraschte die Investoren mit einem besser als erwarteten Ausblick.
Oracles starke Prognose überschattete ein ansonsten durchwachsenes Quartal. Der Umsatz im Bereich Cloud-Infrastruktur stieg um 55 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit einem Wachstum von 53 Prozent gerechnet hatten. Der Gewinn, ohne einige Posten, lag bei 1,47 US-Dollar pro Aktie. Dies im Vergleich zu einer durchschnittlichen Schätzung von 1,48 US-Dollar.
Der bereinigte Umsatz lag im Berichtszeitraum bei 14,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 Prozent, aber unter den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten. Investoren sind gespannt auf die langfristige Rentabilität der Cloud-Infrastruktur von Oracle zur Betreuung von KI-Kunden. Die Wall Street erwartet, dass der freie Cashflow des Unternehmens aufgrund der extremen Kosten für den Ausbau der Rechenzentren das zweite Jahr in Folge negativ ausfallen wird.
Die Investitionsausgaben werden sich in diesem Jahr auf rund 35 Milliarden US-Dollar belaufen, sagte Oracle-CEO Catz am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Das sind höhere Ausgaben als die von der Wall Street erwarteten 26 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen implementiert intern mehr KI, was zur Verbesserung des Betriebsergebnisses beitragen soll, so Catz. Oracle hat in den letzten Monaten Hunderte von Mitarbeitern entlassen.
(Bloomberg/cash)