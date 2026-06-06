Was war bisher das Problem?

Bei der Selbstverzollung über Quickzoll konnten Nutzer bislang nicht zwischen den beiden Mehrwertsteuersätzen unterscheiden. Genau hier lag die grösste Kritik an der App. Wer Waren zum reduzierten Satz einführte und davon profitieren wollte, musste weiterhin den Weg über den Zollschalter wählen. Blick berichtete bereits Ende 2024 über diese Kritik. Damals war die Senkung der Wertfreigrenze auf 150 Franken beschlossen worden, während die technische Anpassung der App noch fehlte.