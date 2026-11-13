Denn viele Schweizerinnen und Schweizer halten Nvidia-Aktien direkt im Depot. Und sie sind oft indirekt über ETFs und ihre Pensionskasse beim Chip-Konzern investiert. Laut Dominik Schmidlin, Leiter Anlagestrategie und Analyse bei der St. Galler Kantonalbank (SGKB), steckt im Schnitt ein Prozent des Gesamtvermögens von Schweizer Pensionskassen in Nvidia. Seit Anfang Oktober hat die Aktie 30 Prozent eingebüsst. «Das ist unschön, aber gefährdet den Deckungsgrad der Pensionskassen nicht», sagt Schmidlin gegenüber Blick. Der Deckungsgrad zeigt, ob genug Geld für die künftigen Renten vorhanden ist. Bei Schweizer Vorsorgewerken liegt der Wert im Schnitt bei soliden 120 Prozent. Heisst: Trotz des Nvidia-Kurssturzes sind die PK-Gelder gesichert.