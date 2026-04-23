Denn lag der nun Zweitplatzierte am vergangenen Freitag noch auf dem eigentlich «chancenlosen» sechsten Platz, hatte er (oder sie) in den letzten zweieinhalb Tagen den Portfoliowert auf 248'586 von zuvor 195'419 Franken steigern können. So kam «silversurfer» am Dienstagabend bis auf 2,0 Prozent an die Spitze heran. In den letzten drei Handelsstunden am Mittwoch konnte die Differenz aber nicht mehr gutgemacht werden.