"Die Transformation von Print zu Digital ist eine der grössten Herausforderungen für Verlage in den kommenden Jahren", sagt auch Zeitungsexperte Christoph Mayer von der Unternehmensberatung Schickler. Hier gebe es nur hopp oder top. "Abwarten und schauen, was passiert, oder aktiv voranschreiten." Bei Gruner+Jahr kritisieren die Gewerkschaften wie der DJV das Vorgehen von RTL als "Abwicklung" des Medienhauses. "Aus Unfähigkeit ein profitables und europaweit beachtetes Zeitschriftenhaus in die digitale Transformation zu führen, zerschlägt Bertelsmann nun den Magazinverlag RTL in Hamburg", moniert auch Verdi-Bundesvorstand Christoph Schmitz.