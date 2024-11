Doch in der zweiten Jahreshälfte dürfte Sonova mit den neuen Hörgeräten, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, stärker als bisher abschneiden. Denn diese Produkte haben es laut Experten in sich: Daniel Jelovcan von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) betont, dass die Entwicklung der neuen Hörgeräte-Plattform fünf Jahre gedauert hat. In einem ersten Kommentar nach dem Investorentag sprach er von der «wichtigsten Innovation» seit mehreren Jahren. In einem früheren Kommentar wurde gar die Vermutung geäussert, dass der Konzern damit der Konkurrenz zwei bis drei Jahre voraus sein könnte.