Aktive Fonds haben einen rekordverdächtigen Anteil von 24 Prozent an den 460 Milliarden Dollar, die in diesem Jahr bisher in US-ETFs geflossen sind. Der Grossteil dieser Mittel fliesst in systematisch verwaltete ETFs und Covered-Call-Strategien, die von Unternehmen wie Dimensional Fund Advisors und JPMorgan Asset Management angeboten werden.