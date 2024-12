In einer Zeit, in der die Widerstandsfähigkeit des amerikanischen Konsumenten angesichts einer abflachenden Konjunktur in Frage gestellt wurde, hat Walmart floriert. Der weltgrösste Detailhändler, berühmt für seine Discountpreise, aber zunehmend auch für seine Aktivitäten in den Bereichen Werbung und Online-Marktplatz, steuert auf sein bestes Jahr seit 1998 zu.