Und inwiefern spielen Fusionen und Übernahmen für die Erholung der Biotech-Titel eine Rolle?

Die M&A-Aktivitäten spielen eine ganz wichtige Rolle. Es führt vor allem immer wieder Kapital in die Industrie zurück. Der Druck für die grossen Pharmafirmen ist wegen auslaufender Patente gross. Bristol-Myers Squibb ist in einer Extremsituation, wo in den nächsten vier Jahren 60 bis 70 Prozent des Produkt-Umsatzes betroffen ist, aber prinzipiell kämpft die ganze Pharmaindustrie mit diesem Problem. Je grösser der momentane Erfolg, desto grösser das Loch, in das sie dreizehn bis vierzehn Jahre später fallen. Das ist einfach die Grundlage des Geschäftsmodells und zwingt diese grossen, diversifizierten Player dazu, sich jedes Jahrzehnt neu zu erfinden. Kleinere Unternehmen, die mit einer Plattform-Technologie gross geworden sind, können dem entgegenwirken, indem sie in ihre Plattform reinvestieren, was den Fokus erhöht und die Komplexität der Herstellung sowie die interpolierten Risiken reduziert.