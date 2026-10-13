Stadler Rail: Luft nach oben

Bei Stadler Rail hat Firmenpatron Peter Spuhler den Glauben an das eigene Unternehmen nie verloren. Im August 2024 kaufte er ein Aktienpaket im Wert von 4,7 Millionen Franken - damals bei rund 26 Franken pro Titel. In den Folgemonaten stürzte der Titel bis auf 18 Franken ab. Auch dort kaufte das Management nach, etwa im September 2025 für 3,8 Millionen Franken oder im Dezember 2025 für eine Million Franken.