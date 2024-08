In letzter Zeit konnte man Schlagzeilen lesen wie «Selbst die Banker können Bitcoin nicht widerstehen» oder «Pensionskassen in Michigan und Jersey City fügen Bitcoin-ETFs zu ihren Portfolios hinzu». Solche Sätze weisen auf ein stärker werdendes Krypto-Engagement grosser, institutioneller Anleger hin. Offenbar nutzen sie die Möglichkeiten von Bitcoin-ETF. Diese wurden Anfang Jahr zum ersten Mal durch die amerikanische Börsenaufsicht zugelassen. Damit war die Erwartung verbunden, das Investieren in Bitcoin werde von nun an einfacher - was mit höheren Notierungen eingehen sollte. Zwar kletterte der Bitcoin bis im März auf über 70'000 Dollar. Seither hat er wieder nachgegeben. Das bedeutet aber nicht, dass nichts geschieht. Zu- und Abflüsse finden praktisch täglich statt.