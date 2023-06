Es folgten weitere Restaurants in St. Petersburg, etwa das "New Island", gebaut aus einem gebrauchten Motorschiff. 2001 assen der russische Präsident Wladimir Putin und der französische Präsident Jacques Chirac im "New Island", was dem Restaurant Bekanntheit verlieh. Prigoschin bediente Putin damals eigenhändig. Von da an baute der Geschäftsmann Beziehungen zu Putins Fahrer und dann zu Putins Sicherheitschef Wiktor Solotow auf und kam so dem russischen Präsidenten immer näher.