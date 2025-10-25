Fastly

Wegen technischer Probleme beim Cloud-Anbieter Fastly gehen im Juni 2021 Tausende Webseiten vom Netz. Betroffen sind die Internet-Auftritte von Behörden sowie von Firmen wie dem Online-Händler Amazon, dem TV-Sender CNN oder dem Musikstreaming-Dienst Spotify. Die Dauer der Ausfälle reicht von wenigen Minuten bis zu etwa einer Stunde.