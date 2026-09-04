Kann Volkswagen seine Probleme alleine lösen?

Auf seine Modellpalette oder seine Werkskosten hat das Volkswagen-Management direkten Einfluss. Doch die Probleme bei dem europäischen Branchenprimus sind auch auf geopolitische Entwicklungen zurückzuführen, die ​ausserhalb der Macht der Wolfsburger liegen - und für die sie die Hilfe der Politik benötigen. Zwar gelten in der Europäischen Union Einfuhrzölle auf Elektroautos aus ​China, um eine Überschwemmung des Marktes mit Billig-Stromern zu verhindern. Chinesische Anbieter wie BYD oder MG importieren stattdessen Hybridautos zu Kampfpreisen. Deshalb ​wird aus dem Konzern die Forderung nach weiteren Zöllen laut. «Wenn die Bundesregierung es nicht schafft, Europa davon zu überzeugen, dass wir Zölle auf Hybride haben, dann haben wir ein Problem», mahnte ein Insider.