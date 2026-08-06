Eine weitere Lektion für Privatanleger ist in den Untersuchungen zu Sperrfristvereinbarungen zu finden. Diese zeigen einen statistisch signifikanten und dauerhaften Kursrückgang, wenn die Verkaufsbeschränkungen für Insider auslaufen und frühe Investoren frei verkaufen können. Theoretisch sollte dies nicht passieren, da die Anleger das Datum im Voraus kennen. In der Praxis scheint der plötzliche Anstieg der verfügbaren Aktien jedoch einen spürbaren Verkaufsdruck zu erzeugen, konstatiert der Experte von Julius Bär. Nach den Börsengängen von SpaceX oder Cerebras dürfte die Anzahl der frei handelbaren Aktien in den kommenden Quartalen deutlich steigen, weshalb die Sperrfrist ein wichtiger Faktor ist, der beachtet werden sollte.