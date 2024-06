Derzeit ist der US-Markt stark überhitzt. Viele Anleger weichen daher auf andere Münzen aus. Doch auch die Preise für klassische Münzen, wie antike römische oder britische Münzen, sind deutlich gestiegen. «Im ersten Corona-Jahr, als die Nachfrage nach Münzen enorm stieg, erzielte 'Una and the Lion' innerhalb eines einzigen Jahres vier Mal einen neuen Höchstpreis», sagt Kampmann. «Una and the Lion» ist eine britische Goldmünze mit dem Porträt der jugendlichen Victoria, die wegen ihrer besonders schönen Rückseitendarstellung vor allem in Japan sehr geschätzt wird. Von ihr existieren nur 400 Stück. 2020 lagen die Preise zwischen 855'000 Euro und 984'000 Euro. 2023 wurde ein weiteres Stück dann schon für 1,3 Millionen Euro zugeschlagen.