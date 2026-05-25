Visionen

Je nach Perspektive scheint Tesla entweder in einer Warteschleife oder im leichten Abwärtstrend zu stecken: Das Umsatzwachstum verlangsamt sich, und die Fundamentaldaten schwächeln. Doch die finanzielle Performance war noch nie der Haupttreiber für die Aktie, die vielmehr als Wette auf Musks Ambitionen galt. Zwar ist der Kurs in diesem Jahr 8,8 Prozent gefallen, nachdem er von Anfang 2023 bis Ende 2025 um 265 Prozent gestiegen war, doch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 196 (für die nächsten 12 Monate) bleibt Tesla die zweitteuerste Aktie im S&P 500.