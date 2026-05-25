Mit dem bevorstehenden Börsengang von SpaceX erhalten Anleger einen zweiten Zugang zur «Muskonomie». Experten auf der Wall Street gehen davon aus, dass Aufmerksamkeit und Kapital unweigerlich von Tesla zu Musks neuem «Spielzeug» abfliessen werden.
«Das kann für Tesla nicht positiv sein», sagte Joe Gilbert, Portfoliomanager bei Integrity Asset Management. «Wir glauben, dass Musks Fokus sich vor allem auf SpaceX konzentrieren wird. Zwar hat Musk in der Vergangenheit gezeigt, dass er mehrere Projekte gleichzeitig managen kann, aber es wirkt, als ob SpaceX jetzt sein neues ‚Lieblingskind‘ ist – auf Kosten von Tesla.»
Tatsächlich könnte der offensichtliche Wettbewerb zwischen Tesla und SpaceX ein Grund dafür sein, warum Musk laut Berichten eine Fusion der beiden Unternehmen in Betracht zieht.
Visionen
Je nach Perspektive scheint Tesla entweder in einer Warteschleife oder im leichten Abwärtstrend zu stecken: Das Umsatzwachstum verlangsamt sich, und die Fundamentaldaten schwächeln. Doch die finanzielle Performance war noch nie der Haupttreiber für die Aktie, die vielmehr als Wette auf Musks Ambitionen galt. Zwar ist der Kurs in diesem Jahr 8,8 Prozent gefallen, nachdem er von Anfang 2023 bis Ende 2025 um 265 Prozent gestiegen war, doch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 196 (für die nächsten 12 Monate) bleibt Tesla die zweitteuerste Aktie im S&P 500.
Diese extrem hohe Bewertung basiert auf dem Glauben der Anleger, dass Musk Tesla in ein Unternehmen für autonome Fahrzeuge und Robotik verwandeln wird – neben der E-Auto-Produktion. Doch der Wettbewerb ist hart: Im E-Auto-Sektor drängen chinesische Hersteller auf den Markt, während in den USA traditionelle Autobauer noch stark vertreten sind. Bei Robotaxis konkurriert Tesla mit Waymo von Alphabet, das bereits im Einsatz ist. Und im Bereich humanoider Roboter arbeiten zahlreiche Tech-Firmen an ähnlichen Lösungen.
Trotzdem übertrifft Teslas Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar alle Konkurrenten bei Weitem. Die kombinierte Marktkapitalisierung von Rivian Automotive, Uber Technologies und Boston Scientific – allesamt wichtige Wettbewerber in den Bereichen E-Autos, Robotaxis und Robotik – liegt bei nur etwa 250 Milliarden US-Dollar.
SpaceX jedoch ist anders – aus mehreren Gründen: Das Geschäftsmodell ist klar von Tesla abgegrenzt, das Unternehmen ist unangefochtener Marktführer in seinem Bereich, und das Wachstumspotenzial erscheint derzeit grenzenlos.
Astronomische Bewertung
«Wir erwarten, dass SpaceX mit einer astronomischen Bewertung an die Börse geht – und das ist keine Übertreibung», sagte Gilbert, dessen Firma keine Tesla-Aktien hält, da sie nicht den Kriterien für Value-Investing entspricht. «Es gibt keine echten Konkurrenten.»
Laut Gilbert könnte SpaceX am Ende sogar eine höhere Marktkapitalisierung als Tesla erreichen. «Jedes Unternehmen von Musk wird immer eine Call-Option auf seine Vision in der Bewertung enthalten», fügte er hinzu.
Musk fasziniert seit Langem die Privatanleger. Doch selbst diese Begeisterung scheint nachzulassen. Seit Dezember, als SpaceX seine IPO-Pläne für 2026 bestätigte, verzeichnete die Tesla-Aktie Nettozuflüsse von Privatanlegern in Höhe von etwa 1 Million US-Dollar, laut Daten von Vanda Research. Die Zahl der Tage mit Zu- und Abflüssen war dabei etwa ausgeglichen.
Laut Schätzungen von BNP Paribas-Analyst James Picariello besitzen Privatanleger etwa 40 Prozent der Tesla-Aktien. Der SpaceX-Börsengang werde die Aktie belasten, indem er die «pro-Musk-Privatanleger-Basis aufspaltet», schrieb der Analyst – der Tesla mit «Underperform» einstuft – in einer Kundennotiz im vergangenen Monat.
Allerdings könnte der SpaceX-IPO auch die «Musk-Ökosystem»-Narrative stärken, wie Ivan Feinseth, CIO bei Tigress Financial Partners (die Tesla-Aktien in verwalteten Kundenportfolios halten), betonte.
«Tesla und SpaceX sind grundlegend unterschiedliche Unternehmen, und Investorinnen und Investoren, die an Musks Vision glauben, werden in beide investieren wollen», sagte Dave Mazza, CEO von Roundhill Financial (das Tesla-Aktien besitzt). «Allerdings ist SpaceX das neue ‚Glanzstück‘, und wir erwarten, dass ein Teil des Kapitals von Tesla zu SpaceX fliesst, um an der aktuellen Euphorie teilzuhaben.»
Zeitverzögerter Effekt
Laut Nicholas Colas, Mitgründer von DataTrek Research, könnte es etwa drei Monate dauern, bis sich der Einfluss von SpaceX auf die Tesla-Aktie zeigt, da institutionelle Investitionen langsam umgeschichtet werden und der Handel nach einem IPO oft unübersichtlich ist. Tesla könnte kurzfristig sogar von seiner Mitgliedschaft im S&P 500 profitieren, da viele passive Investments an den Index gebunden sind, fügte Colas hinzu.
Bei den meisten Unternehmen ist eine 50-50-Aufteilung zwischen gegenwärtigem und zukünftigem Wert in den Aktienkurs eingepreist, so Colas. Tesla jedoch ist anders, da die Aktie viel stärker von Musks Träumen als von der tatsächlichen finanziellen Performance des Unternehmens abhängt.
«Bei Tesla lag das Verhältnis von Zukunfts- zu Gegenwartswert seit jeher bei 90 zu 10», sagte Colas, der früher als Autoanalyst tätig war. «Der überwiegende Teil der Bewertung basiert auf Zukunftshoffnungen, nicht auf der aktuellen Realität.»
Da diese Zukunftshoffnungen eng mit Musk verbunden sind, ergibt es wenig Sinn, zwei Unternehmen mit dem gleichen grundlegenden Anreiz am Markt zu haben, so Colas. Er betonte, dass eine Fusion der beiden Unternehmen wahrscheinlich die logischste Lösung wäre.
«Wenn ich jemanden beraten würde, dann würde ich sagen: Lasst uns das alles unter einem Dach zusammenfassen. Die Leute wollen deine Vision besitzen – also mach es einfach.»
Sollten die Unternehmen getrennt bleiben, würde die Dynamik langfristig eher SpaceX als Tesla zugutekommen, da SpaceX einen klareren, wettbewerbsfähigeren Vorteil in seinem Kerngeschäft hat, so Colas.
«Du hast bereits dieses grosse, systemrelevante, börsennotierte Unternehmen, und jetzt bringst du ein zweites an die Börse», sagte er. «Ich sehe nicht, welchen Mehrwert es hat, zwei zu haben. Wenn dein Verkaufsargument ist, dass Elon das Unternehmen führt, dann ist der beste Ansatz, ein Unternehmen zu haben.»
(Bloomberg/cash)