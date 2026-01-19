Kanonenbootkapitalismus. «Make-America-Great-Again»-Marxismus. Techno-Feudalismus - wie auch immer man es nennen mag: US-Präsident Donald Trump stellt die Weltwirtschaft, wie sie vom Weltwirtschaftsforum in Davos aus gesehen wird, auf den Kopf.
Während Davos sich auf seinen Gipfel vorbereitet, weiss der ehemalige britische Premierminister Rishi Sunak aus eigener Erfahrung, was viele der in Moncler gekleideten CEOs, Hedgefonds-Mogule und KI-Milliardäre tief in ihrem Innersten empfinden.
«Die alte Ordnung ist vorbei», sagte Sunak, der lange Zeit die Nation führte, die als engster Verbündeter Amerikas galt. «Das regelbasierte System, mit dem die meisten von uns aufgewachsen sind und an das sich die Unternehmen gewöhnt haben, gibt es nicht mehr. Je schneller alle das erkennen, desto besser. Nur herumzusitzen und darüber zu jammern, bringt nichts.»
«Was wir für selbstverständlich gehalten haben, ist verschwunden, und wir sind uns nicht ganz sicher, was es ersetzen wird», sagte er.
Auf dieser neuen globalen Bühne können die USA Verbündete wie Feinde behandeln, sich an Venezuelas Öl bedienen, von Dänemark die Herausgabe Grönlands verlangen - wobei jedes Land, das sich dem in den Weg stellt, mit höheren Zöllen rechnen muss. Um seine Absicht zu unterstreichen, erklärte Trump gerade diesen Monat, dass seine Macht nur «durch meine eigene Moral» begrenzt sei.
Silicon Valley-Allianz
Und trotz alledem hat Trump seine Basis mächtiger Unterstützer erweitert. Seine einst schwierige Beziehung zum Silicon Valley hat sich zu einer tiefen Allianz gewandelt: Trumps «America first»-Agenda für künstliche Intelligenz hat praktisch jeden Tech-Giganten überzeugt, während das Weisse Haus die traditionelle, kommerzielle Diplomatie mit einem disruptiven, globalen Mandat überrollt.
Diese Realität spiegelt sich auf internationaler Ebene in Davos wider, wo Begriffe wie «Stakeholder-Kapitalismus» und «soziale Inklusion» weltweit an Bedeutung gewonnen haben. Ein Jahr nach Beginn von Trumps zweiter Amtszeit und mit noch drei weiteren Jahren vor sich könnte das offizielle Thema des Weltwirtschaftsforums zu kognitiven Dissonanzen führen: «Ein Geist der Zusammenarbeit».
«Davos wird die paradoxe Natur des Augenblicks veranschaulichen», sagte Sunak. «Dies sind sowohl die gefährlichsten Zeiten seit Menschengedenken als auch die transformativsten.»
David Malpass, ehemaliger Präsident der Weltbank - einer der Avatare der von den USA geführten Finanzordnung, die 1944 entstand, um das vom Krieg zerstörte Europa wieder aufzubauen - sagte, Trump müsse seine Muskeln spielen lassen, um «die sogenannte Weltordnung» zu ändern. Und das sei nicht unbedingt eine schlechte Sache, so Malpass.
Das Ziel sei ein würdiges: «Den Sumpf des Elitismus und Globalismus zu durchbrechen.» Unter Trumps bisheriger zweiter Amtszeit haben die reichsten Menschen der Welt ihr kollektives Vermögen um Rekordbeträge erhöht.
Als Marine One das letzte Mal in den Schweizer Alpen landete, bereitete sich der US-Präsident an Bord auf eine Konfrontation vor - mit Greta Thunberg, einer der bekanntesten Klimaaktivistinnen. In seiner Rede in Davos im Jahr 2020 nahm Trump die Jugentliche ins Visier, die in der sechsten Reihe sass. Es sei töricht, Untergangsstimmung in Bezug auf den Planeten zu verbreiten, während er eine goldene neue Ära für Amerika einläute, donnerte der Präsident. Um den US-Präsidenten, die ultimative Attraktion in Davos, zu buchen und ihn zur Rückkehr zu diesem hochkarätigen Think-Tank zu bewegen, versprachen die Organisatoren dem Weissen Haus, den Klimawandel und andere Themen, die Trump als «woke» betrachtet, herunterzuspielen.
Wie das Forum, das seine Agenda zurechtgebogen hat, um dem Präsidenten zu gefallen, scheinen viele Davos-Besucher bereit zu sein, alles zu tun, um ihre Interessen in seiner neuen Welt radikaler Unsicherheit zu schützen und voranzubringen.
Marc Benioff, der als Archetyp des Davos-Mannes gilt, hat einen ähnlichen Weg eingeschlagen wie viele andere Führungskräfte der heutigen Zeit, insbesondere seitdem sich das Silicon Valley nach rechts orientiert.
Benioff, der milliardenschwere CEO und Mitbegründer des Softwareunternehmens Salesforce, war einst ein lautstarker Unterstützer demokratischer Anliegen und Kandidaten, wandte sich dann aber Trump zu und befürwortete sogar dessen Forderung, Nationalgardisten nach San Francisco zu entsenden, der Stadt, über der der Salesforce Tower thront.
Im Oktober entschuldigte sich Benioff nach heftiger Kritik und bat Trump, seine Entscheidung zu überdenken. Später im selben Monat speiste er mit dem Präsidenten in Tokio.
In Davos möchte Benioff, dass Trump betont, dass die USA von nun an US-Unternehmen an erste Stelle setzen werden. «Ich möchte weiterhin sehen, dass US-Unternehmen weiterhin Vorrang haben», sagte Benioff.
Botschaft angekommen. Als bekannt wurde, dass Trump nach Davos reisen würde, beeilten sich wichtige Persönlichkeiten aus aller Welt, Tickets zu buchen. Mehr als 60 Staatschefs werden erwartet, sodass das Forum die grösste Teilnehmerzahl seiner Geschichte verzeichnen dürfte. «Da Trump frühzeitig signalisiert hat, dass er kommen wird, kommen nun alle Staatschefs, um sich mit ihm zu treffen», sagte Benioff, dessen Software einen Grossteil der Abläufe des Forums unterstützt.
Ein Sprecher des Forums erklärte, dass keine Regierung Einfluss auf die Tagesordnung der Treffen habe und dass «wir uns freuen, Präsident Trump wieder willkommen zu heissen».
Chinas KI-Ambitionen stören Trump
Es geht um viel Geld. Letztes Jahr war Davos voller Begeisterung für DeepSeek, das chinesische Start-up, das OpenAI ins Visier genommen hat. Chinas KI-Sektor bringt weiterhin kostengünstige Open-Source-Modelle hervor und bedroht damit die finanziellen Aussichten der Konkurrenten im Silicon Valley.
Seitdem hat die Trump-Regierung Chinas KI-Ambitionen bekämpft, indem sie andere Nationen, insbesondere die reichen Ölstaaten des Nahen Ostens, dazu drängt, amerikanische Chips und Software zu kaufen. Trump hat eine bisher undenkbare Industriepolitik eingeführt, darunter die Übernahme einer staatlichen Beteiligung an Intel. Er zwang Chinas ByteDance zum Verkauf seiner TikTok-Sparte - «ein mutiger und kluger Schachzug», sagte Peng Xiao, CEO des KI-Powerhouses G42 aus Abu Dhabi, das Lizenzen für die neuesten Chips von Nvidia erhielt, nachdem es sich zur Beschaffung von US-Technologie verpflichtet hatte.
Trump verachtet seit langem die Eliten Europas, aber seine Feindseligkeit ist nun offizielle Politik des Weissen Hauses.
Die Technologie, eine der grossen Rivalitäten des 21. Jahrhunderts, versetzt die europäischen Staats- und Regierungschefs besonders in Unruhe. Sie befürchten, dass der Block an Bedeutung verliert und zu einem amerikanischen Vasallen in Sachen KI werden könnte. Nicht, dass eine solche Aussicht die Trump-Regierung und ihre Freunde im Silicon Valley beunruhigen würde.
«Wir haben eine philosophische Meinungsverschiedenheit über Europas Herangehensweise an die Softwareindustrie», sagte Jacob Helberg, Unterstaatssekretär für Wirtschaftsfragen und Mitglied der Silicon-Valley-Crew, die sich der Regierung angeschlossen hat. «Sie haben gerade damit begonnen, amerikanische Unternehmen zu schikanieren. Diese Regierung hat klar gemacht, dass das nicht möglich ist. Die Amerikaner lieben Europa, aber Europa muss Amerika auch viel Liebe entgegenbringen.»
Unter dem Jubel der US-Tech-Branche setzt sich Washington dafür ein, die Kartell- und Social-Media-Gesetze in Europa zu verwässern. Beamte der Europäischen Union haben argumentiert, dass dies den demokratischen Prozess der Union untergräbt.
«Echokammer» für amerikanisches Ethos?
Diese Neuausrichtung zwischen Washington und dem Silicon Valley wird deutlich zu sehen sein. Die neue Achse birgt die Gefahr, dass Orte wie Davos zu einem «Echoraum» für ein bestimmtes amerikanisches Ethos werden, warnte Martha Lane Fox, eine britische Unternehmerin, die zum Zeitpunkt der Übernahme durch Elon Musk im Vorstand von Twitter war.
Früher behaupteten Führungskräfte aus der Tech-Branche, sie konzentrierten sich auf die Entwicklung innovativer neuer Produkte und überließen den Regierungen die übrigen Aufgaben. Das ist vorbei.
«Lange Zeit gab Silicon Valley gerne vor, neutral zu sein», sagte Lane Fox. «Diese Fiktion ist vorbei.»
Doch die Verfechter, Autoren und Hauptnutzniesser der Globalisierung in Davos haben sich mit dem Eifer von Bekehrten der «Ich zuerst»-Haltung und der Antiglobalisierung verschrieben. Für Normalsterbliche, die nie den Schweizer «Magic Mountain» erklimmen, scheint diese schnelle Kehrtwende nur ihre schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen.
Laut Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, sehen viele normale Menschen Veranstaltungen wie Davos mittlerweile als ein weiteres Beispiel dafür, wie die Reichen und Mächtigen nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. «Die Bürger sprechen von ‚denen‘ - den Eliten, dem Establishment, ‚denen in Davos‘ - als wären sie eine andere Spezies», schreibt Schwab in einem neuen Buch, das letzte Woche erschienen ist. «In einem solchen Klima wird jeder Fehltritt oder jedes Missverständnis der Machthaber nicht als menschliches Versagen interpretiert, sondern als Beweis für böswillige Absichten.»
Der Tech-Chronist und Autor Douglas Rushkoff, der die Auswirkungen des Silicon Valley und die «Fluchtfantasien» seiner Technokraten kritisiert hat, sagt, dass der Davos-Mann das tut, was er schon immer getan hat: sich mit der Macht verbünden, die er braucht, um seine Interessen durchzusetzen. Gestern war es die Globalisierung, heute ist es «America First». Darwin sagte: «Entwickle dich oder stirb.» Oder, wie Rushkoff es ausdrückt: «Das Überleben der Reichsten.»
(Bloomberg/cash)