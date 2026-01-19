Als Marine One das letzte Mal in den Schweizer Alpen landete, bereitete sich der US-Präsident an Bord auf eine Konfrontation vor - mit Greta Thunberg, einer der bekanntesten Klimaaktivistinnen. In seiner Rede in Davos im Jahr 2020 nahm Trump die Jugentliche ins Visier, die in der sechsten Reihe sass. Es sei töricht, Untergangsstimmung in Bezug auf den Planeten zu verbreiten, während er eine goldene neue Ära für Amerika einläute, donnerte der Präsident. Um den US-Präsidenten, die ultimative Attraktion in Davos, zu buchen und ihn zur Rückkehr zu diesem hochkarätigen Think-Tank zu bewegen, versprachen die Organisatoren dem Weissen Haus, den Klimawandel und andere Themen, die Trump als «woke» betrachtet, herunterzuspielen.