Anleger, die in ihre Kryptobörse Smart Valor investierten, dürften weniger gut auf die Expertin zu sprechen sein. Smart Valor ist seit Februar 2022 am Nasdaq First North Growth Market als SDR gelistet und auf dem Weg zum Pennystock. Lag der Emissionskurs bei 57.50 schwedischen Kronen, wurde das Wertpapier zuletzt noch für 1.40 Kronen verkauft. Allein im laufenden Jahr ging der Kurs um 80 Prozent zurück. Umgerechnet ist Smart Valor an der Börse nur noch 1,7 Millionen Franken wert.