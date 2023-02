Die Behörden haben sich bisher nicht zu seinem Verbleib geäussert. Die Investmentbank gab am letzten Donnerstag bekannt, dass sie den Kontakt zu Bao verloren hatte, woraufhin ihre Aktien am nächsten Tag um 28 Prozent fielen. Der Familie des Bankers wurde mitgeteilt, dass er an einer Untersuchung mitwirkt, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Cong Lin, der ehemalige Präsident des Unternehmens, ist seit September in eine Untersuchung der Behörden verwickelt, sagte dieselbe Person.