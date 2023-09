Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen stellen in Zürich jeden zehnten Arbeitsplatz, doch Google holt auf. Die Alphabet-Tochter ist zu einem der grössten lokalen Arbeitgeber geworden und bezahlt Softwareentwicklern auf Einstiegsebene bis zu 200'000 Franken pro Jahr. Derzeit arbeiten mehr als 5'000 Menschen aus 85 Ländern für den Tech-Giganten in Zürich, der drei Standorte in der Stadt hat. Ein vierter Standort soll noch in diesem Jahr in der Nähe der Europallee zwischen Hauptbahnhof und Langstrasse eröffnet werden. Das führe dazu, dass in der Gegend etwa ein 50 Quadratmeter grosses Loft-Apartment mit einem Schlafzimmer im Zwischengeschoss für fast 1 Million Franken angeboten werden kann. Als Verkaufsargument nennt der Anbieter die Nähe zu den Google-Büros.